Bakan Ersoy’dan Spotify çıkışı: “Platformların şeffaf ve adil olması büyük önem taşımaktadır”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Soho House İstanbul’da düzenlenen Spotify Music Forward konferansının açılışında yaptığı konuşmada müziğin yalnızca bir sanat dalı olmadığını, aynı zamanda milletlerin hafızasını, kimliğini ve duygularını temsil eden bir köprü görevi üstlendiğini belirtti.

Ersoy, “Müzik, yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda bir milletin kimliğinin, hafızasının ve duygularının da ifadesidir. Türk müziği, halk ezgilerimizden sanat müziğine, tasavvuf musikisinden çağdaş üretimlere kadar geniş yelpazede köklü tarihimizin ve kültürümüzün izlerini taşımaktadır ve yerelde olduğu kadar uluslararası düzeyde de önemli potansiyele sahiptir.” dedi.

TELİF HAKLARINDA TARİHİ GELİR ARTIŞI

Bakan Ersoy, müziğin hem kültürel korumada hem de ekonomik anlamda güçlü bir endüstri olduğunu vurgulayarak telif haklarının önemine değindi: “Bu noktada sektörün sürdürülebilirliği açısından Bakanlığımız uhdesinde yer alan telif hakları sistemi de hayati önem taşımaktadır. Eser sahiplerimizin hak ettikleri telif gelirlerine ulaşmaları, yeni üretimlerin önünü açmakta ve kültür endüstrimizin güçlenmesine çok büyük katkı sağlamaktadır.”

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde meslek birliklerinin gelirlerinde son iki yılda yüzde 345’lik artış yaşandığını kaydeden Ersoy, 2024 yılı itibarıyla toplam gelirin 2,2 milyar lirayı aştığını açıkladı. Ayrıca, 40 yılı aşkın süredir turizm ve müzik sektöründe süren yıpratıcı anlaşmazlıkların da yeni uygulamalarla çözüme kavuştuğunu belirtti.

Bakan Ersoy, üretimin artmasının Türk müziğinin dünyaya açılmasındaki en önemli unsur olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Biliyoruz ki Türk müziğinin dünyaya daha güçlü şekilde açılması için üretimin artması birinci şart. Bakanlık olarak sanatçılarımızın desteklenmesine, gelenekten beslenen yeni eserlerin üretilmesine ve bu eserlerin uluslararası platformlarda tanıtılmasına ayrı önem veriyor ve bunu teşvik ediyoruz çünkü biz inanıyoruz ki her yeni türkü, her yeni şarkı, Anadolu’nun sesini dünyaya taşıyan bir köprü olacaktır.”

DİJİTAL PLATFORMLARA UYARI

Ersoy, Spotify gibi dijital müzik platformlarının sanatçılar için önemli fırsatlar sunduğunu, fakat bu platformların şeffaflık ve adalet ilkeleriyle hareket etmeleri gerektiğini belirtti: “Spotify ve benzeri platformlar, dünya genelinde yüz milyonlarca dinleyiciye ulaşan, sanatçıların eserlerini küresel ölçekte görünür kılan mecralar olarak müzik endüstrisinin yönünü değiştirmiştir. Ancak bu platformların şeffaf, adil ve toplumsal değerlere duyarlı bir anlayış içinde olmaları ve ülkemizin kültürel çeşitliliğini yansıtmaya imkan tanıyacak tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır.”

2024’te Türk sanatçıların küresel başarısının 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaştığını hatırlatan Ersoy, algoritmalarda şeffaflık, editoryal listelerin adil seçim süreçleri ve resmi temsilciliklerin Türkiye’de bulunmasının sektör için kritik olduğunun altını çizdi.

Konuşmasının sonunda müziğin paylaşarak büyüyen ve güçlenen bir miras olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Çok değer verdiğimiz ülkemiz müziğini dünyaya duyurmak ve endüstrimizi hak ettiği noktaya taşımak, bizim en önemli görevlerimizden biri olmakla birlikte kültürümüzü yansıtmaktan çok uzak bir müzik anlayışının hakim olması riskine karşı da gerekli tedbirleri almayı sürdürüyoruz.” dedi.

Konferansa ayrıca Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify Avrupa Genel Müdürü Federica Tremolada, Spotify Direktörü Imad Mesdua, Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, MSG Başkanı Ferhat Göçer, MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen ve sanatçı Orhan Gencebay da katıldı.