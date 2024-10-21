Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ortak basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

FETÖ elebaşı terörist Gülen’in ölümüne ilişkin Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Karanlık örgütün elebaşı ölmüştür. FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor. Bu ölüm bizi rehavete itemeyecek. Bu örgüt kutsal değerler adına gençlerimizi safına katmış, bu gençlerimizi milletine ihanet eden bir makineye dönüştürmüştür. Kendilerini ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye davet ediyoruz.