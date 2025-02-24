Bakan Göktaş duyurdu! THY'den ailelere indirim müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yolları (THY) ile yapılan anlaşma sonucunda ailelere yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulanacağını duyurdu.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" çerçevesinde aile yapısının korunması ve desteklenmesi için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Ailelerin refah düzeyini yükseltmeyi hedefleyen çalışmalardan biri olarak THY ile özel bir indirim anlaşması yapıldığını ifade etti.

KİMLER İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEK?

THY’nin internet sitesinde "Aile İndirimi" olarak duyurulan kampanya kapsamında, aynı rezervasyon kaydında bulunan ve aynı soyadı taşıyan en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacak.

Bakan Göktaş, Aile Yılı kapsamında sadece ekonomik destekler değil, aile yapısını güçlendirecek farklı projelerin de uygulanacağını vurguladı. Tüm bakanlıklarla iş birliği içinde yürütülen bu süreçte ailelere yönelik desteklerin artırılacağı belirtildi.

Göktaş, "Ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi ve aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması amacı doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AİLE İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

THY'nin ailelere yönelik bu özel kampanyasının 2025 yılı sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi. Ailece seyahat planı yapanlar, yıl boyunca bu avantajdan faydalanabilecek.