Bakan Göktaş Karabük'te konuştu: Balıkesir’de deprem sonrası 1087 vatandaşa psikososyal destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin, "(Balıkesir'deki deprem) Depremin hemen ardından ekiplerimiz bölgeye intikal etti. Balıkesir'de 1087 vatandaşımıza 143 personelimizle psikososyal destek ve çeşitli destekler sağladık. Depremden etkilenen tüm illerimizde il müdürlerimizle süreci çok yakından takip ettik. Bakanlığımıza bağlı herhangi bir kuruluşumuzda olumsuz veya riskli durum bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Göktaş, "Balıkesir'de Aile Sosyal İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla 229 personel ve 39 araçla vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını yerinde karşıladık, karşılamaya da devam ediyoruz." dedi.

KARABÜK’E ZİYARET VE HUZUREVİ MÜJDESİ

Karabük Valiliğini ziyaret eden Bakan Göktaş, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı ve Vali Mustafa Yavuz ile görüştü. Kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Göktaş, Karabük’e Bakanlık çalışmaları kapsamında ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek yakın zamanda kente huzurevi kazandıracaklarını söyledi.

Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde insanı merkeze alan sosyal politikalar yürüttüklerini vurgulayan Göktaş, kadın, çocuk, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilere hizmet ve destekleri güçlendirdiklerini ifade etti.

Afet ve acil durumlarda Karabük’ün yanında olduklarını belirten Göktaş, geçtiğimiz ay yaşanan büyük orman yangını sonrasında 3 milyon lira acil destek sağladıklarını ve 844 vatandaşa psikososyal destek verdiklerini kaydetti.

“AİLEYİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Bu yılın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, "50'si Karabük'te olmak üzere 8 bin 394 faaliyeti Türkiye genelinde bugüne kadar gerçekleştirdik. Aile Yılında Sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilimizde çeşitli müjdeler de sunmuştu. Bunlardan biri Aile ve Gençlik Fonunun 81 ile yaygınlaştırılması, ikincisi de doğum destek sistemimizi güçlendirmek. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımlarıyla bugüne kadar toplam 299 bin 421 annenin hesabına ödemeleri yaptık. Böylece bugüne kadar 2 milyar 555 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk. Karabük'te de 691 annemize 5,1 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum; ikinci ve üçüncü çocuğa sahip ailelerimiz, yani bu yıl itibarıyla doğum yapan annelerimizin bu destekten 5 yıl boyunca istifade edeceğini söylemek istiyorum." şeklinde konuştu.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE KARDEŞLİK SOFRASI’NDA BULUŞACAĞIZ”

Karabük’teki temasları kapsamında "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası" etkinliğinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceklerini ifade eden Göktaş, "Onlarla sohbet edeceğiz. Onlarla istişare edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi Terörsüz Türkiye, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle inşa ettiğimiz bir süreç. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit ve gazi ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Onlarla inşa edeceğimiz bu süreçte de Karabük'te de elbette ailelerimizle bir araya geleceğiz. Canı pahasına vatanını savunan tüm kahramanlarımızı minnetlerimi sunmak istiyorum. Atacağınız her adımda onların emanetine dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Göktaş’a ziyaretinde AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin, Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve diğer yetkililer eşlik etti. Ziyaret kapsamında Valilik Şehitler Köşesi de incelendi.