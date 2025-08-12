Bursa'da feci kaza! Köprü ayağına çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Koşuboğazı Mahallesi kavşağı yakınlarında, Aleddin Aybaş (54) idaresindeki tutkal ve boya malzemesi yüklü 16 BET 921 plakalı kamyon, seyir halindeyken sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki köprünün ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyondaki boya ve tutkal malzemeleri yola saçıldı. Kazada sürücü Aleddin Aybaş araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücünün, sağlık ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.