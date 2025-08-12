Bakan Güler konuştu: “Terörsüz Türkiye süreci, milletimizin ebedi kardeşliğini pekiştirecek”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari’de “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında yaptığı konuşmada, “Huzura, barışa, kardeşliğe ve refaha atılan bu kapsamlı adımın başarıya ulaşmasıyla ülkemizin güvenliği daha da güçlenirken milletimizin ebedi kardeşliği de pekişmiş olacaktır.” dedi.

Kente gelişinde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele edecek Yüksekovaspor takımıyla bir araya gelen Güler, daha sonra öğretmenevinde basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Güler, Hakkari’nin doğal güzellikleri, imkanları ve yetenekleriyle ülkenin en değerli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

“TERÖR, HAKKARİ’NİN GELİŞİMİNİ YILLARCA ENGELLEDİ”

Bakan Güler, Hakkari’nin yıllarca terörün gölgesinde kaldığını, bu durumun şehrin gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, terörün yalnızca fiziki olarak değil sosyo-ekonomik anlamda da vatandaşları zorladığını ifade etti. Mehmetçik, jandarma, emniyet teşkilatı, güvenlik korucuları ve halkın fedakarlıkları sayesinde bölgede güvenlik ve huzurun sağlandığını, yatırımların artmaya başladığını vurguladı.

Güler, devletin tüm kurumlarının terörün izlerini silmek için çalıştığını belirtti. Yatırım ve projelerin hayata geçmesiyle Hakkari’nin gelişim kaydettiğini, terörün ülkenin kaynaklarını tükettiğini ve yatırımları ertelettiğini söyledi. Türkiye’nin, içeride kardeşliği güçlendirmek amacıyla “Terörsüz Türkiye” sürecini başlattığını aktaran Güler, bu sürecin kalıcı barış, huzur ve kardeşlik iklimini tesis etmeyi hedeflediğini kaydetti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE, BÜYÜK BİR KARDEŞLİK PROJESİDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan sürecin, ülkenin en büyük sorununu çözmeye yönelik olduğunu belirten Güler, “Başta Hakkari olmak üzere bölgede ve ülkemizin tamamında kalıcı barış, huzur ve kardeşlik ikliminin gelmesini amaçlayan bu sürecin adı ‘Terörsüz Türkiye’dir.” dedi.

Güler, terör örgütünün silah bırakma noktasına geldiğini, bunun el birliği ve dayanışmanın sonucu olduğunu söyledi. Sürecin hem ilgili kurumlar hem de Meclis’teki komisyon aracılığıyla yürütüldüğünü vurguladı.

Güler, Türk ve Kürt halklarının birlikteliğinin bölgedeki barışın temel unsuru olduğunu ifade ederek, “Ayağına vurulan büyük bir prangadan kurtulacak olan Türkiye üretimden kalkınmaya kadar pek çok alanda daha büyük ve daha güçlü bir seviyeye ulaşacaktır.” dedi.

Hakkari’nin spordan turizme, tarımdan ticarete kadar yakaladığı ivmenin en üst seviyeye çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Güler, artık kentin terörle değil turizm, spor ve ekonomik canlılıkla anıldığını dile getirdi.

“HEDEFİMİZ TERÖRÜN TAMAMEN GÜNDEMDEN ÇIKMASI”

Bakan Güler, vatandaşların refahını artıracak, kentin potansiyelini ortaya çıkaracak yatırımların devam edeceğini söyledi. Barış ve huzur ortamına sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğunu vurgulayan Güler, Bakanlık olarak güvenliği sağlama ve süreci etkin biçimde yürütme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Güler, “Hedefimiz, terörün tamamen ülkemizin ve şehrimizin gündeminden çıktığı, Hakkari’nin, Türkiye’nin marka şehirlerinden biri haline geldiği ve değerli Hakkarili kardeşlerimin refahının arttığı bir ortamı kalıcı kılmaktır.” ifadelerini kullandı.