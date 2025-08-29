Bakan Güler'den tarihi mesaj: “Ordumuz dünyanın önde gelen güçlerinden biri”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenen rütbe takma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen törene, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, bakan yardımcıları ve çok sayıda askeri personel katıldı.

Bakan Güler törende, terfi eden personele yeni rütbelerinin verildiği etkinliğin aynı zamanda büyük zaferin 103. yıl dönümüne denk gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

"YENİ RÜTBELERİNİN KENDİLERİNE, AİLELERİNE VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZE HAYIRLI, UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM"

Bakan Güler konuşmasında, "Bugün bir üst rütbeye terfi eden kıymetli silah ve mesai arkadaşlarımın rütbe takma törenini icra ederken, aynı zamanda Milli Mücadele'mizin son merhalesi olan büyük zaferimizin 103'üncü yıl dönümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın haklı gurur ve sevinci yaşıyoruz. Tarihî zaferlerimizi tarifsiz bir övünçle anarken, bir üst rütbeye terfi eden arkadaşlarımı da en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni rütbelerinin kendilerine, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Geçmişten bugüne ulaşan toplumlar hafızalarını koruyabildikleri, tarihlerine vakıf olup ondan ilham alabildikleri ölçüde geleceğe güvenle ilerleyebilirler. Bu nedenle her birimizin önce kendimizi sonra da yakınlarımızdan başlamak üzere çevremizi şanlı tarihimizin gurur sayfalarıyla her daim buluşturması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR ORDU GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE DEMEKTİR"

Bakan Güler, rütbe alan personelin üstleneceği yeni sorumluluklara da değinerek, "Elbette ki rütbeler sadece bir terfiden ibaret değildir. Esasen sorumluluğun, fedakârlığın, ülkeye ve millete adanmışlığın bir sembolüdür. Sizlere tevdi edilen her yeni görev ise şahsi bir onur ve yükümlülük olmasının yanı sıra Türk milletinin sizlere duyduğu güvenin de göstergesidir. Dolayısıyla rütbe alan her bir personelimizden beklentimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüksek bir cesaret ve azimle, engin bir feraset ve disiplin içinde çok çalışmanız ve ordumuzun etkinlik ve caydırıcılığına daha nice katkılar sunmanızdır. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir ordu, güçlü bir Türkiye demektir" dedi.

Güler, Türk ordusunun geldiği noktayı vurgularken şu sözlere yer verdi: "İçinde bulunduğumuz kaotik dönem ve artan bölgesel-küresel tehditler dikkate alındığında, caydırıcı bir orduya sahip olmak her zamankinden çok daha fazla hayatidir. Çok şükür bugün, kahraman ordumuz, sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasından, terörle mücadeleye Mavi ve Gök Vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından, küresel barış ve istikrarın sağlanmasına sunduğu katkılara kadar, birçok vazifeyi yüksek bir başarıyla sürdürmektedir."

Güler, teknolojik donanımın önemine de dikkat çekerek, "Nitekim kahraman personelimizin yetenekleri ve disiplin anlayışı SİHA'lardan millî gemilere, hava savunmadan elektronik harp sistemlerine kadar modern teknolojik kabiliyetlerimizle birleştiğinde ordumuz, dünyanın önde gelen güçlerinden biri olma vasfını açıkça ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"ENERJİMİZİ VE KAYNAKLARIMIZI TÜKETEN TERÖR BELASINDAN ÜLKEMİZİ KURTARMAKTA KARARLIYIZ"

Terörle mücadelede kararlılığın altını çizen Güler, "Bir asır önce bölgemizde cetvelle harita çizip Orta Doğu coğrafyasını kırk yamalı bohçaya çevirenler, bugün de aynı emellerle hareket etmektedir. Çevre coğrafyamızda yeni planlar kurulurken, Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması gerekiyordu. Bizler de bu adımları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve devlet aklının bir gereği olarak attık, atmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz proaktif tedbir ve uygulamalarla artık tarihî dönemecin içerisindeyiz. 40 yıldır milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan, enerjimizi ve kaynaklarımızı tüketen terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Tarihe geçen ağustos ayı zaferlerini de anımsatan Güler, "Malumunuz olduğu üzere bu ayda asil milletimiz Malazgirt'ten Mercidabık'a, Mohaç'tan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'a kadar mukaddes değerleri uğruna verdiği destansı mücadelelerle tarihe damga vurmuştur. Kahraman Türk milleti ve onun bağrından çıkan gazi ve muzaffer ordumuzun büyük cesaret ve fedakârlıklar göstererek elde ettiği bu zaferleri bir kez daha gururla yâd ediyorum."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos sonrası dile getirdiği şu sözler törende bir kez daha yankılandı: "Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin, yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir."

Törenin sonunda terfi eden personellere yeni rütbeleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve bakan yardımcıları tarafından takdim edildi.