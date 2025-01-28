Bakan Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ilerleyen dönemde yapılması planlanan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bakan Hakan Fidan ile Yunan mevkidaşı arasında kritik görüşme
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Hakan Fidan ile Yorgo Gerapetritis arasındaki telefon görüşmesinde, ilerleyen dönemde yapılması planlanan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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