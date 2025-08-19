Bakan Kacır Erzincan’da konuştu: “Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı büyütmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan’daki programında yerel kalkınmayı hızlandırmak için özel sektör yatırımlarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Erzincan’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk olarak Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Vali Hamza Aydoğdu tarafından karşılanan Bakan Kacır’a çiçek takdim edildi. Valilik Şeref Defterini imzalayan Kacır, ardından makamda Vali Aydoğdu’dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DAP 2026 PROTOKOL İMZA TÖRENİ’NE KATILDI 

Bakan Kacır daha sonra Valilik toplantı salonunda düzenlenen DAP Bölge Kalkınma İdaresi 2026 Yılı Protokol İmza Törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Erzincan’da hayata geçirilen projelere değinen Kacır, Ergan Dağı’ndaki yatırımları hatırlattı: 

“Hayata geçirdiğimiz önemli bir proje de Güdümlü Yerel Kalkınma Projesi olarak Ergan Dağı’nda günübirlik tesislerin kurulumuydu. Burada organize sanayi bölgemizin gelişimini çok önemsiyor, öncelikliyoruz. Burada arıtma tesisimizin kapasitesini hızla yükselteceğiz ve aynı zamanda organize sanayi bölgesindeki elektrik altyapısını da yer altına almak için hızla harekete geçeceğiz.”

Bakan Kacır, Anadolu şehirlerindeki yatırımların artması için kararlı olduklarını belirtti:

“Biz Anadolu coğrafyasının tüm şehirlerinde yerel kalkınmayı hızlandırmak, özellikle özel sektör yatırımlarıyla yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı büyütmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki Erzincan’da yerel kalkınma hamlesi olarak atacağımız adımlar makes bulacak ve bu bölge yeniden çok daha hızlı, çok daha etkin şekilde yatırımlarla buluşacak.”

PROTOKOL İMZALANDI

Tören, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek’in konuşmasının ardından protokol imza töreniyle devam etti. Vali Hamza Aydoğdu ile Ahmet Şimşek arasında imzalanan protokol, Erzincan’ın kalkınma hedeflerine yönelik yeni adımların başlangıcı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı mehmet fatih kacır Erzincan
