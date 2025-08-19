Galatasaray’ın kaleci planı suya mı düştü? Porto, Costa için tek şartını açıkladı

Kaleci transferinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester City’nin tecrübeli file bekçisi Ederson ile görüşmelerine devam ederken, sürpriz bir ismi de gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Porto’nun kaptanlarından Diogo Costa için resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.

Sky Sport’un haberine göre Galatasaray, 25 yaşındaki kaleci için 20 milyon euro bonservis + bonusları içeren bir teklif sundu.

PORTO TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Portekiz basınından A Bola’nın aktardığına göre Porto yönetimi bu teklifi kesin bir şekilde reddetti. Kulübün, Costa için herhangi bir pazarlığa yanaşmadığı ve 75 milyon euro tutarındaki serbest kalma bedelinin geçerli olduğunu vurguladığı belirtildi.

Bu gelişme sonrası Galatasaray’ın önceliğinin hala Ederson olduğu, ancak Manchester City ile anlaşma sağlanamaması halinde alternatif isimlerin değerlendirileceği ifade edildi.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ KALECİLERİNDEN BİRİ

25 yaşındaki Diogo Costa, şu anda 40 milyon euro piyasa değerine sahip ve bu rakam onu dünyanın en değerli kalecileri arasında zirveye taşıyor. Gianluigi Donnarumma, David Raya ve Gregor Kobel gibi isimler benzer piyasa değerlerine sahip olsa da Costa, listedeki en genç kaleci olmasıyla öne çıkıyor.

İsviçre’nin Rothrist kentinde doğan, 1.86 metre boyundaki Costa, Portekiz Milli Takımı’nda bugüne kadar 36 kez forma giydi. Kariyerinde çıktığı 277 maçta 267 gol yerken, 111 kez kalesini gole kapatmayı başardı. Oyuncu, kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2023 yılında 45 milyon euro ile ulaştı.