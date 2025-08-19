İzmir Bornova’da define kazısı faciaya yol açtı: Cezaları belli oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu sanıklar A.Ş., V.T., E.K., A.A.Ş. ve A.Ş. hakkında “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme” ve “olası kastla orman yakma” suçlarından 18’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, sanıkların define bulmak amacıyla fikir birliği içinde hareket ederek 3 araçla bölgeye geldiği, 180 santimetre genişliğinde ve 350 santimetre derinliğinde çukur kazdıkları belirtildi. Çukurda patlama meydana geldiği ve bunun da orman yangınına yol açtığı tespit edildi.

Patlamanın ardından sanıkların olay yerinden araçlarıyla ayrıldıkları, yangının ise kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldığı kaydedildi.

BİNLERCE AĞAÇ KÜL OLDU

İddianamede, yangının başladığı alanın kazı yapılan bölge olduğunun belirlendiği, olay yerinde delil niteliğinde birçok materyal bulunduğu ifade edildi.

Yangın sonucu 7 bin 11 metrekarelik alanın zarar gördüğü ve 3 bin 630 kızılçam ağacının yandığı aktarıldı.

Sanıkların kazı için kullandığı malzemeleri hafif ticari araca yükledikleri anların güvenlik kameralarınca kaydedildiği de iddianamede yer aldı.

Sanıkların yargılanmasına İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.