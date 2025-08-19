Kırıkkale’de dehşet: Eşini öldürüp banyoda sakladı

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurdukları bir kadının kimliğini kontrol etti. Eski tip nüfus cüzdanının sahte olduğunu fark eden ekipler, parmak izi incelemesiyle kadının Fatma Sungur olduğunu tespit etti.

Sungur’un, 2007 yılı Haziran ayında Kırıkkale’de eşi Özgür Sungur’u tabanca ile öldürdüğü ve cesedi kokmaması için 9 ay boyunca banyodaki küvette naylona sarılı halde sakladığı ortaya çıkmıştı.

‘Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan hüküm giyen Sungur’un, bir süre önce Denizli Çardak Açık Cezaevi’nden firar ettiği belirlendi. Ayrıca hakkında ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ‘iftira’ suçlarından da yakalama kararı bulunduğu, toplamda 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Fatma Sungur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.