Bakan Kacır Hakkari'de konuştu: “Terörsüz Türkiye ile kalıcı barış ve kalkınma dönemine giriyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Hakkari'de Valiliği ziyaret ederek Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile bir araya geldi.

Bakan Kacır, ziyaretinin ardından Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen Bölge Kalkınma İdaresi-Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Yatırım tutarı yaklaşık 221 milyon lira olan 8 projeyi kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kacır, bugün ayrıca yaklaşık 20 milyon lira değerinde iki projenin de protokollerini imzalayacaklarını belirtti.

"MİLLETİMİZLE EL ELE BİR KALKINMA DESTANI YAZDIK"

"Bir zamanlar hayal dahi edilemeyen büyük eser ve hizmetleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda bir bir gerçeğe dönüştürdük" diyen Kacır, "Milletimiz için kıymetli kazanımlarla dolu bu altın dönemde haksızlığa, hukuksuzluğa maruz bırakılan herkesin her daim yanında olduk. Türkiye'de huzurun, güvenliğin, kardeşliğin ve demokrasinin hakim olmasını tesis edecek adımlar attık. Hiçbir ayrıma, ayrımcılığa ve ötekileştirmeye fırsat vermeden 81 ilimizde 86 milyon vatandaşımızın her bir ferdine aynı samimiyetle hizmet ettik." dedi.

Yurdun kuzeyinde ve batısında hangi hizmetler varsa güneyinde ve doğusunda da aynı hizmetlerin olacağını dile getiren Kacır, şunları kaydetti: "Yurdumuzun her karışını yeni yatırımlarla, eserlerle ve projelerle buluşturduk. Milletimizle el ele bir kalkınma destanı yazdık. Elbette, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir Türkiye yolculuğunu, tüm şehirlerimiz ile birlikte yürümek olmazsa olmazımızdır. Hakkari de eserlerimizden, hizmetlerimizden, vizyoner projelerimizden payını alıyor."

YÜKSEKOVA OSB 4 BİN 600 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Son 23 yılda şehrin nitelikli sanayi yatırımları kazanması üzere 145 hektarlık alanda Yüksekova Organize Sanayi Bölgesini kurduklarını belirten Kacır, "Burası tam kapasiteyle üretime geçtiğinde 4 bin 600 kişiye istihdam sağlayacak" dedi.

Planlı sanayi alanının altyapı çalışmalarını gelecek yıl tamamlayacaklarını aktaran Kacır, KOBİ ölçeğindeki sanayi işletmelerine modern ve güvenli üretim ortamları sunmak için Şemdinli Sanayi Sitesi'ni hizmete aldıklarını, Yüksekova Sanayi Sitesi'nin 100 iş yerlik genişleme alanını da bu yıl yatırım programına dahil ettiklerinin müjdesini verdi.

"2 BİN 700'DEN FAZLA İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Kentteki KOBİ'lere 23 yılda KOSGEB eliyle 717 milyon lira destek sağladıklarını belirten Kacır, şöyle devam etti: "Şehrimizdeki yatırımlar için düzenlediğimiz 112 teşvik belgesiyle 11 milyar lira yatırımın ve 2 bin 700'den fazla istihdamın önünü açtık."

Bakan Kacır, yeni teşvik mimarisiyle Hakkari'de yapılacak yatırımları güçlü şekilde desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, istihdam edilecek çalışanların SGK işveren paylarını 12 yıl (OSB'lerde 14 yıl), sigorta primi işçi paylarını ise 10 yıl süreyle bakanlığın karşılayacağını ifade etti. Kacır, ayrıca "Şehrimizde yapılacak yatırımlarında kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar 9,9 puan finansman desteği sunuyoruz" dedi.

"KENTTE 10 MİLYAR DOLARI AŞAN MADEN ZENGİNLİĞİ VAR"

Yatırım tutarının yüzde 30'una varan vergi indirimi, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguladıklarını hatırlatan Kacır, "Yerel kalkınma hamlesiyle memleketin dört bir yanında üretimi, rekabeti ve katma değeri büyütüyoruz" dedi. Kacır, Hakkari'de çinko ve kurşun izabe tesisi ile dört yıldız ve üzeri konaklama tesisi yatırımları için başvuru aldıklarını, bu yatırımlara 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si tutarında kurumlar vergisi indirimi sağlayacaklarını açıkladı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi eliyle şehre bugüne kadar 1,1 milyar lira destek verdiklerini belirten Kacır, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'yla da 10 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Açılan 8 projeden en büyüğünün şehri kış sporlarında cazibe merkezi haline getirecek entegre yatırım olduğunu vurgulayan Kacır, Mergabütan Kayak Merkezi'ne 110 metrekarelik kayak evi, 120 yatak kapasiteli otel, 1050 metre hat boyuna sahip 4'lü telesiyej ve 200 metre uzunluğunda yürüyen bant kazandırdıklarını anımsattı. Geçen yıl 150 bin ziyaretçinin ağırlandığı merkezde 13 bin çocuğa kayak eğitimi verildiğini söyledi.

Derecik'te 99 seranın kurulumunu tamamladıklarını anlatan Kacır, bir de müjde vererek, "Sayın Valimizle konuştuk. Hızla çalışacağız. Onun uygun göreceği bir adreste Hakkari'mizin gençleri ve çocukları için bir bilim merkezini de kentimize kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Kentin sosyoekonomik gelişmişliğini yükseltmek amacıyla madencilik sektörünü öncelikli sektör olarak belirlediklerini ifade eden Kacır, "Yapılan bazı ön çalışmalar bize kentte 10 milyar doları aşan bir maden zenginliği olduğuna işaret ediyor. Özellikle çinko ve kurşun zenginliğini yerinde işleyip sanayiye kazandırmak bizim önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ VE BÖLGEMİZ ADINA TARİHİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Kentin Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulan ilk 12 ilden biri olduğunu belirten Kacır, Türkiye genelinde 135 Deneyap atölyesinde 20 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Kacır, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Ülkemiz ve bölgemiz adına tarihi bir dönemden geçiyoruz. 41 yıldır yaşanan büyük acılar, kayıplar milletimize, ülkemize çokça kaynak ve vakit kaybettirdi. Cumhur İttifakı olarak başlattığımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet politikası haline getirdiğimiz Terörsüz Türkiye ile terörü milletimizin gündeminden tamamen çıkarmak üzere çok önemli bir adım atıyoruz."

Bu adımın "dar kapsamlı bir güvenlik ve asayiş politikası" olmadığını, aksine "86 milyonun kardeşliğini pekiştirerek toplumsal barışımızı kalıcı kılacak kapsamlı bir kalkınma ve refah politikası" olduğunu vurgulayan Kacır, "Hamdolsun bu dönemde önemli mesafe katettik. Kalıcılaşan huzur ve güven iklimi sayesinde bölgemiz yeni yatırımlarla bereketlenecek ve inşallah üretim ve istihdam artacak. Bizler, 81 şehrimizin kalkınması için yalnızca elimizi değil, hep birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" dedi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik de Bakan Kacır'ın desteğinin ilin geleceği için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, "Birlikte güçlüyüz. Yarınlar bizim açımızdan güçlü olacak" dedi.

DAP Kalkınma Bölge İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise 2014'ten 2025'e kadar 89 projeye 410 milyon lira destek verdiklerini belirtti. DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da bu yatırımların "kadim şehrimizin kalkınma yolculuğunda önemli birer dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Çelik ve Demirdöğen, söz konusu iki projenin protokollerini imzaladı ve projelerin toplu açılışı yapıldı. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, vali yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.