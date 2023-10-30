Bakan Koca'dan İsrail'e Tepki

Bakan Koca, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’de Türkiye tarafından yapılan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yönelik saldırıyı kınadı.



Koca, İsrail uçaklarının hedefi olan hastanenin, Gazze’de kanser hastalarına hizmet veren tek hastane olduğunu vurguladı. “Ülkemizin Gazze’de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı.” İfadelerini kullandı.



