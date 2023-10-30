Bakan Koca'dan İsrail'e Tepki
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’de Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombalayan İsrail’e tepki gösterdi. Koca, “Bir hastanenin çevresinde bile hareket eden her şeyi bombalayanlar, insanlık vicdanının mahkemesinde bunun hesabını vermeye kendilerini hazırlamalıdırlar” dedi.
Bakan Koca, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’de Türkiye tarafından yapılan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yönelik saldırıyı kınadı.
Koca, İsrail uçaklarının hedefi olan hastanenin, Gazze’de kanser hastalarına hizmet veren tek hastane olduğunu vurguladı. “Ülkemizin Gazze’de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine devam edebilmesi için harekete geçileceğinden hiç şüphe duyulmamalı.” İfadelerini kullandı.
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