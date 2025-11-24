Bakan Kurum’dan COP31 mesajı: “21 yıllık çevre devrimi, ev sahipliğiyle taçlandı”

Bakan Kurum, Türkiye'nin gelecek yıl üstleneceği COP31 Taraflar Konferansı başkanlığı ve ev sahipliği göreviyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede hayata geçirdiği atılımların sıralandığı paylaşımında Bakan Kurum, bu gelişmenin küresel siyasetteki yerini şöyle ifade etti: "21 yılda hayata geçirdiğimiz devrim niteliğindeki kararlar sonrasında, iklim değişikliği ile mücadelemiz COP31 Taraflar Konferansı'na ev sahipliğiyle taçlandı. O tarihi adımlarla Türkiye, dünyadaki çevre politikalarını belirleyen en büyük platformlardan birinin direksiyonuna geçmiş; iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca takip eden değil; yol gösteren küresel bir aktör haline gelmiştir.

NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ İLE SÜREÇ HIZLANDI

Türkiye'nin iklim eylemi yolculuğu, 2004 yılında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla resmen başladı. Bu mücadele, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya ilan ettiği 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ile büyük bir ivme kazandı.

COP31'e ev sahipliği yapma süreci ise son 2 yılda yoğun bir diplomasi trafiği ile yürütüldü. Brezilya'da 5 gün boyunca devam eden zorlu müzakereler sonrasında, Türkiye'nin ev sahipliği başvurusu zaferle sonuçlandı. Bu başarı, Türkiye'nin iklim politikalarında uluslararası arenada elde ettiği en büyük diplomatik kazanımlardan biri olarak kaydedildi.