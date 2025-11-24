Almanya’da film sahnesi gibi olay! Uçağı kaçıran iki yolcu acil çıkışın camını kırıp piste daldı

Alman medyasında geniş yer bulan haberlere göre, iki Rumen yolcu, Cuma günü yerel saat ile 21.30 sularında Köln Bonn Havalimanı'ndan Romanya’nın başkenti Bükreş’e hareket edecek olan Wizz Air Havayolları’na ait uçağa binmekte gecikti. Son çağrı anonsunun yapılması, tüm yolcuların uçağa alınması ve yer görevlilerinin alandan ayrılmasının ardından bekleme salonuna gelen iki yolcu, uçağa yetişmek için alışılmadık bir yol denedi.

KAPISI KAPALI UÇAĞA PİSTTEN GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Uçağa binme umuduyla hareket eden 28 ve 47 yaşlarındaki yolcular, acil çıkış kapısının camını kırarak piste giriş yaptı. Kapıları kapalı ve motorları çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalışan yolcular, havalimanında büyük bir paniğe yol açtı.

Güvenlik güçleri, olaya derhal müdahale ederek söz konusu şahısları gözaltına aldı. Polis yetkilileri, duruma ilişkin yaptıkları açıklamada hukuki süreci başlattıklarını bildirdi: "Söz konusu kişiler hakkında havalimanı pistine izinsiz girişten cezai işlem başlatıldı, havacılık güvenliği yasasının ihlalinden de soruşturma başlatıldı" bilgisini aktardı.