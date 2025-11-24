TSK’ya ait düşen c-130 uçağında yeni gelişme! Enkaz incelemesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında yaşanan ve 20 askerin şehit olmasına yol açan C-130 askeri kargo uçağı faciasına ilişkin enkaz bölgesindeki saha çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

TSK'ya ait düşen c-130 uçağında yeni gelişme! Enkaz incelemesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, acı olayın yaşandığı bölgedeki incelemelere dair son gelişmeleri kamuoyuna duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

Kazanın yaşandığı bölgede yapılan titiz ve ayrıntılı çalışmaların ardından toplanan enkaz parçaları, büyük bir hassasiyetle TIR'lara yüklendi. Açıklamada, "Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir." bilgisi verildi. Enkazın büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından yurda getirilmiş olup, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleneceği belirtildi.

FACİANIN ARDINDAN İLK BULGULAR VE İNCELEME SÜRECİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C‑130 Hercules tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın bir alanda düşmüştü. Bu trajik olay sonucunda, uçakta bulunan 20 asker şehit olmuştu. Kazanın hemen ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), C‑130 filosundaki tüm uçuşları geçici olarak durdurmuş ve kaza kırım ekipleriyle teknik incelemeyi başlatmıştı.

Uçak enkazındaki saha incelemelerinin sonlanmasıyla eş zamanlı olarak, kazanın nedeninin netleşmesi beklenen kara kutusunun çözümlenmesine de başlandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, kara kutu çözümleme ve ilk bulgulara erişim sürecinin en az iki ay süreceğini belirtmişti. Güler, uçağın düşüş anına dair ön bulguları da paylaşmıştı: "Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar karakutudan çıkacak. Karakutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor" ifadesini kullanmıştı.

Uçak enkazındaki incelemelerin tamamlanması ve kara kutunun çözümlenmesinin ardından, trajik olayın kesin nedeninin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

