Anneanne ve teyzeyi öldürmekle suçlanıyordu... Yangın faciasındaki torunun davasında karar çıktı

Antalya’da 20 Ocak 2023 tarihinde bir apartman dairesinde çıkan ve anneanne ile teyzenin yaşamını yitirdiği yangın faciasıyla ilgili görülen davanın karar duruşması tamamlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Anneanne ve teyzeyi öldürmekle suçlanıyordu... Yangın faciasındaki torunun davasında karar çıktı
Yayınlanma: Güncellenme:

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi’nde, 20 Ocak 2023 akşamı 7 katlı bir binanın 6. katında büyük bir yangın meydana gelmişti.

Bu feci olayda, Hülya Çetinkaya (63) ve hemşire kızı Filiz Kaplan (46) hayatını kaybetmişti. Yangın sırasında dışarı çıkarak kurtulan tek kişi ise Altay’ın annesi Yeliz Çetinkaya olmuştu. Yangının hemen ardından dumandan etkilenen Okan Altay (28), taburcu edildikten sonra gözaltına alınmış ve "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Okan Altay, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılım sağladı. Müştekiler ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada sunduğu mütalaasında sanık Altay’ın, anneannesi Hülya Çetinkaya’yı ve teyzesi Filiz Kaplan’ı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti, yargılama sürecinin sonunda sanık Altay’ın, anneannesi Hülya Çetinkaya ile teyzesi Filiz Kaplan’ı "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirdi.

SANIK SON SAVUNMASINDA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Karar öncesinde son savunmasını yapan tutuklu sanık Okan Altay, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Altay, mahkemeye hitaben "Anneannemi de teyzemi de öldürme düşüncem hiçbir zaman olmadı. Teyzemden para istemedim. Bana istemeden verdi, sonra geri isteyince borcum olduğu için ödeyemedim. Mahkemenizdeki savunmalarımı tekrar ediyorum, suçsuzum ve beraatimi istiyorum," şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti ise toplanan deliller ve dosya kapsamındaki incelemeler sonucunda, Altay’ın anneannesi ve teyzesinin ölümüne yol açan yangını kasti olarak çıkardığına kanaat getirerek, sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Mark Zuckerberg'den şaşırtan hamle: META şimdi de elektrik ticaretine giriyorMark Zuckerberg'den şaşırtan hamle: META şimdi de elektrik ticaretine giriyorDünya
Son veriler açıklandı: Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu!Son veriler açıklandı: Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

antalya
Günün Manşetleri
Bakan Yumaklı’dan Et ve Süt Kurumu iddialarına yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı komisyonu kararına ilk yorum
“21 yıllık çevre devrimi, ev sahipliğiyle taçlandı”
Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu!
Aile yılı ulaşım raporu açıklandı!
9 firari suçlu farklı ülkelerden Türkiye’ye getirildi
İstanbul’da sokak köpeği beslemek yasaklandı!
“Bu meydan okumaya izin vermeyiz”
Yeni şube müdürlüğü kuruldu
İşte heyetin soracağı ilk soru
Çok Okunanlar
Mevduat faizleri güncellendi! Mevduat faizleri güncellendi!
Altın piyasasında FED rüzgarı! Altın piyasasında FED rüzgarı!
Meteoroloji uyardı: Birçok ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! Meteoroloji uyardı: Birçok ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor!
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!
Gıda zehirlenmesi vakaları patladı! Uzman isim kritik uyarılarda bulundu Gıda zehirlenmesi vakaları patladı! Uzman isim kritik uyarılarda bulundu