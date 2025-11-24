Anneanne ve teyzeyi öldürmekle suçlanıyordu... Yangın faciasındaki torunun davasında karar çıktı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi’nde, 20 Ocak 2023 akşamı 7 katlı bir binanın 6. katında büyük bir yangın meydana gelmişti.

Bu feci olayda, Hülya Çetinkaya (63) ve hemşire kızı Filiz Kaplan (46) hayatını kaybetmişti. Yangın sırasında dışarı çıkarak kurtulan tek kişi ise Altay’ın annesi Yeliz Çetinkaya olmuştu. Yangının hemen ardından dumandan etkilenen Okan Altay (28), taburcu edildikten sonra gözaltına alınmış ve "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Okan Altay, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılım sağladı. Müştekiler ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada sunduğu mütalaasında sanık Altay’ın, anneannesi Hülya Çetinkaya’yı ve teyzesi Filiz Kaplan’ı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti, yargılama sürecinin sonunda sanık Altay’ın, anneannesi Hülya Çetinkaya ile teyzesi Filiz Kaplan’ı "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirdi.

SANIK SON SAVUNMASINDA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Karar öncesinde son savunmasını yapan tutuklu sanık Okan Altay, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Altay, mahkemeye hitaben "Anneannemi de teyzemi de öldürme düşüncem hiçbir zaman olmadı. Teyzemden para istemedim. Bana istemeden verdi, sonra geri isteyince borcum olduğu için ödeyemedim. Mahkemenizdeki savunmalarımı tekrar ediyorum, suçsuzum ve beraatimi istiyorum," şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti ise toplanan deliller ve dosya kapsamındaki incelemeler sonucunda, Altay’ın anneannesi ve teyzesinin ölümüne yol açan yangını kasti olarak çıkardığına kanaat getirerek, sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.