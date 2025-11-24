Mark Zuckerberg'den şaşırtan hamle: META şimdi de elektrik ticaretine giriyor

Meta, yapay zekaya (YZ) yaptığı yoğun yatırımların gerektirdiği muazzam elektrik ihtiyacını karşılamak ve bu süreçleri sürdürülebilir kılmak hedefiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrik ticareti yapma başvurusunu resmen sundu. Şirket, veri merkezlerinin artan elektrik tüketimini dengelemek adına bu adımı attı.

FAZLA ENERJİYİ SATMA PLANI

Meta'nın bu yeni stratejisi, uzun vadeli yenilenebilir enerji anlaşmaları imzalamasıyla başlayacak. Şirketin ana planı, elde ettiği bu enerjiyi ya doğrudan kendi sistemlerinde kullanmak ya da ihtiyaç fazlası olan elektriği enerji piyasasında satarak ek gelir yaratmak üzerine kurulu.

Bu hamle, Meta'nın sadece sosyal medya ve sanal gerçeklik gibi alanlarda değil, aynı zamanda altyapı ve enerji sektöründe de gücünü artırma yönündeki uzun vadeli stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

AMAZON VE GOOGLE'IN YANINA MI KATILIYOR?

Şirketin elektrik ticareti izni süreci henüz tamamlanmadı. Ancak gerekli onayların alınması durumunda Meta, teknoloji ve enerjiyi başarılı bir şekilde birleştiren diğer küresel devler olan Amazon ve Google gibi şirketlerin arasına katılarak bu alanda da önemli bir oyuncu haline gelecek.