Bakan Uraloğlu duyurdu: Aile yılı ulaşım raporu açıklandı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile Yılı kapsamında sunulan ulaşım hizmetlerindeki indirimli tarifelere ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak belirlendiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, bakanlıklar arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği içinde, ailelerin ulaşım hizmetlerinden daha kolay ve ekonomik şekilde faydalanmalarını sağlamak için çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdik" ifadesini kullandı. Verilen son bilgilere göre, "Aile Yılı kapsamında, 933 bin 929 kişi ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı."

DEMİRYOLU SEFERLERİNDE ÇİFTE İNDİRİM

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından hayata geçirilen indirim uygulamalarını da anımsattı. 8 Mart 2025 tarihinde başlatılan kampanyaların yılsonuna kadar devam edeceğini belirten Uraloğlu, demiryolu taşımacılığındaki iki farklı tarifeyi açıkladı: Anne, baba ve çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireyleri, toplu seyahat etmeleri koşuluyla indirimden faydalanabiliyor. Bu uygulama, en az 3, en fazla 11 bilet alınması şartıyla geçerli olup, aileler biletlerini yüzde 15 indirimle temin ediyor. 2025'te evlenen çiftler için ise özel olarak "Yeni Evli Tarifesi" devreye alındı. Bu tarife ile yeni evli çiftler, tren biletlerini yüzde 50 indirimle satın alabiliyor.

Bakanlık verilerine göre, 8 Mart'tan ekim ayının sonuna kadar geçen süre zarfında, yüzde 15 aile indiriminden 191 bin 823 kişi, yüzde 50 yeni evli indiriminden ise 31 bin 587 kişi yararlandı ve toplam 223 bin 410 vatandaş trenlerde indirimli seyahat etme imkanı buldu.

THY UÇUŞLARI VE ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TEŞVİKLERİ

Türk Hava Yolları'nın (THY) da Aile Yılı kapsamında başlattığı indirim kampanyasına değinildi. THY, yurt içi uçuşlarda net ücret üzerinden yüzde 15 indirim fırsatını 21 Ocak tarihinde başlattı. Kampanyadan, aynı rezervasyonda aynı soyadına sahip en az 3, en fazla 9 aile üyesinin faydalanabildiği aktarıldı.

Bakan Uraloğlu, bu yılın Ocak-Ekim ayları arasında THY'ye ait tarifeli ve ek seferlerde toplam 705 bin 142 kişinin aile indiriminden faydalandığını bildirdi.

Şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan firmalara yönelik düzenlemeler de yapıldı. Bakanlık, firmalara Aile Yılı kapsamında bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim uygulama yetkisi tanıdı. Bu düzenlemeyle, en az 2, en fazla 4 kişinin aynı otobüs ve güzergâhta seyahat etmek istemeleri ve aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden yararlanabildikleri belirtildi. 17 Mart'ta başlayan bu indirim imkanından faydalanarak seyahat eden yolcu sayısının ise 5 bin 377 olduğu kaydedildi.