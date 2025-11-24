53 yıl sonra büyük buluşma! Eski öğrenciler öğretmenlerini sosyal medyada bulup Türk bayrağıyla karşıladı

1970 senesinde Karasu Köyü İlkokulu'nda görev yapmaya başlayan Şenel Metin (73) ve eşi, emekli ziraat teknisyeni Necati Metin (75), tam 53 yıl sonra eski öğrencileriyle bir araya gelmek üzere Karasu'ya geldi. Bolu Kız İlköğretim Okulu'ndan mezun olduktan sonra Karasu'daki görevine başlayan Şenel Öğretmen'e ulaşan öğrenciler, bu unutulmaz buluşmayı organize etti.

Karasu Mahallesi sakinlerinden Burhan Koç ve diğer dönem öğrencileri, sosyal medyada başlattıkları bir arama sonucunda sınıf öğretmenlerini buldu. Öğrenciler, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine giderek öğretmenlerini özel araçla evinden aldı ve Karasu'ya getirdi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN CANLI BAĞLANTI

Buluşmanın organizatörlerinden Burhan Koç, o döneme ait detayları paylaştı. Koç, "1972-1977 ilköğretim döneminde okuduğumuz 41 öğrenci arkadaşımızdan 27’sini ve Şenel öğretmenimizi Karasu’da buluşturduk." açıklamasını yaptı.

Fiziki olarak katılamayan öğrenciler de unutulmadı; Koç, "Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan 14 öğrenci arkadaşımızla da canlı görüşmeye bağlandık." diyerek hasret giderildiğini belirtti. Koç, 53 yıl öncesine döndüklerini ifade ederek, "53 yıl öncesine giderek anılarımızı tazeledik. Sosyal medyada 5 yıl önce bulduğumuz öğretmenimizle 53 yıl sonra aynı okul bahçesinde buluşmak unutulmaz bir ahde vefa örneği oldu." dedi.

Koç, bu vefa örneğine katkıda bulunan ve katılım gösteren Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, Şube Müdürü Ergün Demir, Recep Ali Küçük, Ender Topal, Şefik Kır, Oğuzhan Durak, Hüseyin Sinan, Muhammet Bayrak ve tüm dönem arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

DUYGUSAL HEDİYELER: PLAKET, BAYRAK VE ÇERÇEVELİ ANILAR

Karasu Mahallesi Muhtarı Şefik Kır ve eski öğrencileri, emekli öğretmen Şenel Metin'e ithafen "24 Kasım Öğretmenler Günü" anısına bir plaket takdim etti. Ayrıca 5. sınıfta Anıtkabir ziyareti sırasında çekilen bir Türk Bayrağı fotoğrafı, şehit ve gazi ailelerine ithaf olunan bir şiir kitabı ve sınıfın toplu fotoğrafı da çerçevelenerek Şenel Metin'e hediye edildi.

Öğrencilerinin hediye ettiği el yapımı Türk Bayrağını öperek teslim alan Şenel Metin, görev yaptığı dönemi hatırlayarak eski meslektaşlarına selam gönderdi. Metin, "Okulumuzda; Bahattin Yıldırım, Feride Çeltik Özeken, Hayri Göksal, Mustafa Çetinkaya, Emine Ekşioğlu, soy isimlerini hatırlayamadığım Nazlı öğretmen, Nevzat öğretmen ve Naciye öğretmen ile birlik ve beraberlik içinde çalıştık. Hayatta olanlara sevgi ve selamlar, aramızda olmayanlara da rahmet diliyorum. Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Bayrağımız hiç inmesin, devamlı dalgalansın" diyerek duygusal anlar yaşattı.