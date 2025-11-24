Kırmızı bülten operasyonu! 9 firari suçlu farklı ülkelerden Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, Almanya, ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bosna Hersek, İran ve Yunanistan dahil olmak üzere yedi farklı ülkeden kırmızı bültenle aranan 7 kişi ile ulusal seviyede aranan 2 kişinin yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Kırmızı Bülten ile aradığımız suçluları kararlılıkla ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kaçış yok." ifadelerini kullandı.

İADE EDİLEN FİRARİLERİN LİSTESİ

Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan M.Ç., S.G., V.Y., A.S.Ö., O.K., G.A., G.A. isimli şahıslar ile ulusal seviyede aranan E.A.Ü. ve K.A. isimli şahısların yakalanarak Türkiye'ye iade süreçleri başarıyla tamamlandı. Bu operasyon, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı başta olmak üzere Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele), Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş birimlerinin yüksek düzeyli koordinasyonu ve yurt dışındaki ilgili kolluk birimleriyle yapılan iş birliği sayesinde gerçekleştirildi.

İlgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yapılan işbirliği sonucunda yakalanan suçlular ve isnat edilen suçlar şöyle:

M.Ç. (Almanya): "Çocuğu kasten öldürmeye azmettirmek, kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme” suçlarından aranıyordu.

S.G. (Almanya): “Kasten öldürme” suçundan aranıyordu.

V.Y. (Almanya): “Cinsel suçlar” nedeniyle aranıyordu.

A.S.Ö. (ABD): “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan aranıyordu.

O.K. (Arjantin): “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından aranıyordu.

G.A. (Bosna Hersek): “Kasten öldürme, 5607 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından aranıyordu.

G.A. (İran): “Suç örgütüne üye olma, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından aranıyordu.

E.A.Ü. (Birleşik Arap Emirlikleri): “Suç örgütüne üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından ulusal düzeyde aranıyordu.

K.A. (Yunanistan): “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan ulusal düzeyde aranıyordu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının sonunda, organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerini yakalama ve ülkeye geri getirme çabalarının bülten seviyesine bakılmaksızın süreceğini belirterek emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.