Valilik duyurdu: İstanbul’da sokak köpeği beslemek yasaklandı!

İstanbul Valiliği, şehir genelindeki tüm kaymakamlıklar, emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına gönderdiği bir yazıyla sahipsiz hayvanlarla ilgili yeni uygulamanın yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Valilik, bu yeni uygulamanın dayanağının, İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 02.07.2025 tarihli toplantısında alınan kararlar olduğunu ve bu kararların esas alınarak uygulamaya geçilmesini talep etti.

Kontrolsüz beslemenin yasaklandığı ve yoğun kullanıma sahip olduğu aktarılan alanlar şu şekilde sıralandı:

Sağlık kurumları

Eğitim kurumları

Havalimanları

İbadethaneler

Park ve bahçeler

Yol kenarları

Çocuk oyun alanları

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması, Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi,

02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi, Konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can-mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."