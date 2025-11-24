Gerilim tavan yaptı! THY, Venezuela seferlerini askıya aldı

ABD ve Venezuela arasındaki ilişkilerde süregelen soğuk rüzgarlar, son günlerde karşılıklı sert açıklamalarla zirveye çıktı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Washington'a yönelik yaptığı açıklamada ABD'yi "insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri" olarak nitelendirdi. Lopez, ülkesinin, ABD'nin haftalardır devam eden tüm tehditlerine "başı dik bir şekilde karşılık verdiğini" vurguladı.

Bu açıklamalarla gerginliğin artmasıyla birlikte, Washington yönetimi de Caracas'a karşı yeni bir adım attı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela'nın tüm hava sahasını içeren Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için bir NOTAM (Havacılara Duyuru) yayınladı.

Uluslararası hava yolu şirketlerinin operasyonlarını yeniden gözden geçirmesine neden olan kararın temelinde, FAA'nın Venezuela hava sahasına yönelik yaptığı "artmış askeri faaliyet" ve "güvenlik riski" içeren uyarısı bulunuyor. Bu uyarı, bölgeye uçuş gerçekleştiren taşıyıcılar için güvenlik endişelerini artırdı.

THY, bu güvenlik uyarısını takiben Venezuela'nın başkenti Caracas'a olan uçuşlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

İPTAL EDİLEN SEFERLER VE ALTERNATİF YÖNLENDİRMELER

Türk Hava Yolları'nın yaptığı duyuruya göre, Caracas hattında iptal edilen seferlerin listesi şu şekilde belirlendi:

TK183 – 24 Kasım 2025

TK195 – 25 Kasım 2025

TK223/224 – 26 Kasım 2025

TK195 – 27 Kasım 2025

TK223/224 – 28 Kasım 2025

Havayolu yetkilileri, İstanbul'dan kalkan Havana uçuşlarının ise belirlenen program dahilinde devam edeceğini özellikle belirtti. Caracas uçuşları iptal edilen yolcuların ise Bogota, Panama, Cancun, Meksika veya Havana aktarmalı alternatif seferlere yönlendirileceği açıklandı.

THY'nin aldığı bu karara paralel olarak, LATAM, TAP, Iberia, Avianca, GOL ve Caribbean Airlines gibi birçok uluslararası taşıyıcının da Venezuela'ya yönelik uçuş operasyonlarını benzer güvenlik endişeleri sebebiyle durdurma kararı aldığı bildirildi