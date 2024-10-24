Bakan Mahinur Özdemir Göktaş trafik kazası geçirdi! Mahinur Özdemir Göktaş'ın sağlık durumu nasıl?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı. Birden fazla aracn karıştığı kazanın ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş trafik kazası geçirdi! Mahinur Özdemir Göktaş'ın sağlık durumu nasıl?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrıldı.

Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı. Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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