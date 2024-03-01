Bakan Mehmet Şimşek G20 toplantısına katıldı! Mehmet Şimşek'ten görüşmeleriyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı. Görüşmeleri ile ilgili açıklama yapan Şimşek, "Çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkilerimizi, iş birliğimizi güçlendirecek hususlarda görüş alış verişinde bulunduk" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek G20 toplantısına katıldı! Mehmet Şimşek'ten görüşmeleriyle ilgili açıklama
Editör: Yasin Kerim Aşan
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2024'ün ilk G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görüşmeler yaptı.

Bakan Şimşek, toplantıda küresel ekonomik görünüm, eşitsizliklerin azaltılması, uluslararası vergilendirme ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı gibi konuların değerlendirildiğini ifade etti.

Görüşmeleri ile ilgili bilgi veren Şimşek, "Çok taraflı kalkınma bankaları ve ülkelerle ilişkilerimizi, iş birliğimizi güçlendirecek hususlarda görüş alış verişinde bulunduk" dedi.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen yıl yüzde 2,9 olan G20 ekonomik büyümesinin 2024'te yüzde 2,4'e düşmesini beklediğini paylaştı. Kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5, gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

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# Mehmet Şimşek # G20 Toplantısı # ekonomi
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