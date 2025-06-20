Bakan Şimşek duyurdu: İstanbul’daki kamu hastaneleri depreme karşı güçlendirilecek

İslam Kalkınma Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan 740 milyon dolarlık anlaşmayla İstanbul’daki kamu hastaneleri depreme karşı güçlendirilecek. Ayrıca deprem bölgesindeki eğitim kurumlarına yönelik yatırımlar da bu finansmanla desteklenecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Şimşek duyurdu: İstanbul’daki kamu hastaneleri depreme karşı güçlendirilecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İslam Kalkınma Bankası (İKB) arasında kritik bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında İstanbul’daki kamu hastanelerinin depreme karşı güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımlarının desteklenmesi amacıyla 740 milyon dolarlık uzun vadeli finansman sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşmanın detaylarını paylaştı. Bakan Şimşek,"İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için İslam Kalkınma Bankası ile 740 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladık. Böylece 2025 yılında kamu sektörü uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun maliyetli dış finansman sağladı." ifadelerini kullandı.

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