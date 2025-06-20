Arkadaşlarını uğurlamak istedi: 5.kattan düşerek hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Esra Ekinci, arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği gecenin ardından hayatını kaybetti. Olay, Kayalar Mahallesi'nde yer alan Kayaköy Toplu Konutları’nda, saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, emlak danışmanlığı ve yaşam koçluğu yapan Esra Ekinci, arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence mekanında zaman geçirdikten sonra evine döndü. Arkadaşlarını uğurlamak için evinin bulunduğu apartmanın beşinci katındaki balkonuna çıkan Ekinci, burada dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerinde kanlar içinde kaldı.

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Esra Ekinci’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekinci’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Emlak sektörü ve psikolojik gelişim üzerine sosyal medyada içerikler üreten ve videolar paylaşan Esra Ekinci’nin vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Genç kadının cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi’nde toprağa verildi.