İsrail'den Tahran'a uyarı: “Nüfusun toplu tahliyesi gerekiyor”

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, İran’ın başkenti Tahran için tehdit içerikli ifadeler kullandı. Katz, “İran’ın başkenti Tahran'dan nüfusun toplu olarak tahliye edilmesi gerekiyor” dedi.

“REJİM SEMBOLLERİ VURULMALI”

Bakan Katz, İsrail ordusuna "Tahran’daki rejim hedeflerine yönelik saldırıları yoğunlaştırma" talimatı verdiğini belirterek, “Besic ve Devrim Muhafızları gibi rejimin tüm sembollerinin vurulması gerektiğini” savundu.

İran’ın misilleme saldırılarına karşılık olarak, İsrail’in İran'ın nükleer programını durdurmak amacıyla nükleer tesisleri ve bilim insanlarını hedef almaya devam edeceğini vurguladı.

İsrail, 13 Haziran’da İran’a yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattı. Bu saldırılarda, İran’ın çeşitli kentlerinde bulunan nükleer tesisler ve üst düzey askeri hedefler vuruldu.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 224 sivilin hayatını kaybettiğini, 1277’den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail’in saldırılarına yanıt olarak İran, balistik füzelerle karşı saldırı gerçekleştirdi. Bu misillemede İsrail'de 25 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı.