Bakan Göktaş: "Kadınlar güçlendikçe toplum kalkınıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sarıyer Yerleşkesi'nde düzenlenen "İstanbul Odağında Kadın Politikaları Arama Konferansı"nda konuştu.

Göktaş, kadınların hayatın her alanında güçlenmesinin toplumsal refah ve adaletin temel taşı olduğunu vurguladı. Bakan Göktaş, "Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi demek, toplumsal refahın ve adaletin yükselmesi demektir. Yapılan araştırmalar, kadınların iş hayatına eşit katılımının ülke ekonomilerine önemli kazanımlar getirdiğini ortaya koyuyor" dedi.

2025 ‘AİLE YILI’ İLAN EDİLDİ

Konuşmasında 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini de açıklayan Göktaş, kadınların güçlenmesini sadece ekonomik çerçevede değil; eğitim, sosyal destek ve liderlik alanlarında da ele aldıklarını söyledi. Özellikle kız çocuklarının kaliteli eğitime erişiminin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, 25 Kasım’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle “V. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı”nın hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

“Şiddete sıfır tolerans” ilkesi doğrultusunda mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Göktaş, “Bu mücadeleye siyaset üstü anlayışla bakıyoruz ve insan hakları temelli bir yaklaşımla ele alıyoruz” dedi.

Bakanlık olarak sahada kadınların hayatına dokunan projelere imza attıklarını belirten Göktaş, Aile Destek Merkezleri'nde (ADEM) verilen psikososyal destek, mesleki kurslar ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin önemine değindi. 1248 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına öncülük ettiklerini söyleyen Göktaş, kadınlara gelir ve girişimcilik fırsatları sunduklarını ifade etti.

STEM ALANINDA KADIN VARLIĞI ARTIRILACAK

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kadınların STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarına yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Göktaş, “Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi” ile mentörlük, burs ve staj imkanları sunduklarını belirtti. Yapay zeka ve temiz enerji gibi alanlarda kadın girişimciler için özel eğitim programları yürüttüklerini de kaydetti.

Kadın politikalarını bilgi çağının gereklerine uygun biçimde, bilimsel verilerle destekleyerek geliştirdiklerini ifade eden Göktaş, “Kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilini artırmak, dijitalleşme çağında kadın politikalarını dönüştürmek gibi birçok konuyu konferans kapsamında derinlemesine ele alacağız” dedi.