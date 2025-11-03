Bakan Tekin Ankara'da konuştu: "45 farklı ülkede 2 bin 785 bursiyerimiz var!"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan 360 bursiyer için Ankara’da özel bir otelde ‘2024 YLSY Bursiyerleri Vizyon ve Farkındalık Eğitimi Programları’ düzenlendi.

Bakanlık tarafından yürütülen YLSY programı çerçevesinde gerçekleştirilen bu eğitimlerin, bursiyerlerin akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemesi hedefleniyor. Aynı zamanda, bursiyerlerin yurtdışı eğitim sürecine daha donanımlı şekilde hazırlanmaları ve Türkiye’ye dönüşlerinde görev alacakları alanlarda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor. Program kapsamında, bursiyerlere rehberlik edilmesi amacıyla çeşitli oturumlar ve sunumlar gerçekleştirildi.

BAKAN OLARAK DEĞİL, AKADEMİSYEN OLARAK SÖZ VERDİ

Programa katılarak bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, salondakilere bir Bakan olarak değil, bir akademisyen ve hoca olarak baktığını ifade etti. Tekin, onların yaşadığı sorunları çözmek ve yurt dışında bulundukları süre boyunca ülkeye maksimum fayda sağlayacak şekilde yetişmeleri amacıyla "en iyi imkanları sunma taahhüdünde bulunduğunu" belirtti.

"2001 YILI SONRASI KÜRESEL ANLAMDAKİ DÖNÜŞÜMLE ALANLAR DEĞİŞTİ"

YLSY programı hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, yurt dışında eğitim gören öğrencilere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ve Türkiye’nin geleceğine yönelik adımlar atmayı sürdüreceklerini vurguladı. Tekin, "Bu program kapsamında öğrencilerin burs, okul ödemeleri, sağlık harcamaları, ulaşımları, sınav ücretleri, ihtiyaçlarının nasıl ve nereden karşılanacağı yasal düzenlemeyle bir çerçeveye kavuşturulmuş oluyor" dedi.

2001 sonrası sürece de değinen Bakan Tekin, "2001 sonrasında ise hem küresel anlamdaki ekonomik dönüşüm, hem hizmet sektörü ve teknoloji gibi alanların ön plana çıkmasıyla beraber Türkiye'de hem alanlar değişti, hem de bu alanlara ilişkin eğitim almak üzere yurt dışına giden öğrencilerin eğitim alanları ve ülkeler değişmiş oldu" şeklinde konuştu. Tekin, 2013-2024 yılları arasında programda çok ciddi bir revizyon yapıldığını; bu revizyonda hem yeni alanların hem de yeni ülkelerin eklendiğini ve zaman içerisinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmiş olduğunu belirtti.

"YURT DIŞINA GÖNDERİLEN BURSİYERLERİMİZİN YAKLAŞIK YÜZDE 60’I, 2002’DEN SONRA GÖNDERİLDİ"

Bakan Tekin, 1929'dan 2002'ye kadar toplam 22 bin bursiyer gönderildiğini ifade etti. Tekin, "Bu bursiyerlerin yaklaşık 13 bini AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleşti. Ayrıca Cumhurbaşkanımız 5 yılda 5 bin bursiyeri yurt dışına gönderdi" diye konuştu.

Ak Parti'nin iktidara geldikten sonra eğitim alanında büyük yenilikler yaptığını vurgulayan Bakan Tekin, "Yurt dışına gönderilen bursiyerlerimizin yaklaşık yüzde 60'ı, 2002'den sonra gönderildi" dedi. Bu konunun altını özellikle çizdiğini belirten Tekin, "Bunun altını özellikle çiziyorum çünkü üniversitede akademik kadrolarla ilgili süreç biraz farklı işliyor" dedi.

Bakan Tekin, güncel rakamları da paylaşarak, "2024 yılı itibariyle 45 farklı ülkede, 121 üniversitede ve 42 kamu kurumunda toplamda 2 bin 785 bursiyerimiz var" şeklinde konuştu.

Düzenlenen programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ünal Eryılmaz ve öğrenciler de katılım sağladı. YLSY Bursiyerleri Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri Programı'nın ilk günü, Öğrenciye Destek ve İletişim Daire Başkanlığı PDR Biriminin düzenlediği tanışma etkinliği ile sona erdi.