Bakan Tunç: Suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı internet sitelerinde suç teşkil eden içerikler hakkında başsavcılıklar tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Tunç: Suç teşkil eden içeriklerle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı internet sitelerinde suç teşkil eden içerikler hakkında başsavcılıklar tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç, “Ülkemizde faaliyet gösteren sosyal medya sağlayıcıları ve internet sayfaları, devletimizin yasalarına ve kurallarına uymak zorundadır” şeklinde açıklamalarda bulundu:

"Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır.

Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir.

Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz.

Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz."

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