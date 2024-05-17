Bakan Tunç'tan 6-8 Ekim Olayları davasına ilişkin açıklama

Kobani davasına ilişkin soruyu yanıtlayan Tunç, "Kobani davasında tahliyeler var. Mahkumiyetler var. Beraat edenler var. 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-8 Ekim olaylarında büyük bir tahribat oldu. Yasin Börü ve arkadaşları katledildiler. Suriye'deki iç karışıklıklar bahane edilerek sokak hareketleri, şiddet hareketleri başlatılmıştı. Okulların, iş yerlerin, evlerin taşlandığı, saldırılarla karşı karşıya kaldığı bir ortamdı.

24 kişi hakkında cezalar açıklandı. 12 sanık hakkında da beraat verildi. Bugün itibarıyla tahliyeler de gerçekleşti. Bu tür terör, şiddet olaylarının ülkemizde bir daha meydana gelmemesi için ülke olarak birlik beraberliğini korumamız en önemli şey. Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe kavuşturacağız. Bu tür şiddet olaylarının bir daha gerçekleşmemesi bütün temennimizdir. Demokrasilerde şiddet çağrısına yer yoktur. İstinaf ve temyiz süreçlerini bekleyeceğiz." diye konuştu.