Bakan Tunç'tan Silivri'deki tutuklularla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve haklarında tutuklama kararı verilen gençlerle ilgili iddialara yanıt verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Tunç'tan Silivri'deki tutuklularla ilgili açıklama
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, cezaevlerinde kötü muameleye yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bakan Tunç, "Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerle ilgili maksatlı ve tamamen asılsız iddialar ortaya atılmaktadır. Devletimizin güvencesi altında bulunan tutuklu ve hükümlüler, insan onuruna yakışır şekilde, hukuk devleti ilkeleri ve uluslararası standartlara uygun olarak muamele görmektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, tutukluların temel haklarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan kişilere yönelik aile görüşmeleri, sağlık hizmetleri, hijyen, barınma ve diğer temel hakların kısıtlandığına dair iddialar tamamen asılsızdır. Bu haklar yasal güvence altındadır ve titizlikle uygulanmaktadır.

Cezaevlerinde işkence ya da kötü muamele yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmadığı gibi, devletimizi ve adalet sistemimizi itibarsızlaştırmaya yönelik karanlık bir propagandanın parçasıdır.

Türk Ceza İnfaz Sistemi, ulusal ve uluslararası bağımsız denetimlere açık, şeffaf ve insan onurunu temel alan bir yapıya sahiptir. Adalet Bakanlığı olarak, hukukun üstünlüğü ilkesinden ödün vermeden, insan haklarını önceleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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