Bu da oldu: Ankara'da bir firma yapay zeka destekli deepfake teknolojisiyle 5 milyon TL dolandırıldı

Ankara'da faaliyet gösteren bir yazılım şirketi, yapay zeka destekli sahte bir müşteri tarafından dolandırıldı. Zoom'da görüntülü toplantı yaptılar, şirket belgeleri paylaşıldı, sözleşmeler imzalandı ve proje teslim edildi. Ancak para gelmedi.

Dolandırılan firmanın yöneticisi, zoom kayıtlarını bilişim suçlarına teslim ettiklerinde görüntülerin deepfake teknolojisi ile oluşturulduğunu öğrendi.

DEEPFAKE TUZAĞINA DÜŞEN YAZILIM ŞİRKETİ 5 MİLYON TL KAYBETTİ

Sabah gazetesinden Metin Can'ın haberine göre; Ankara'da faaliyet gösteren firma, Avrupa merkezli gibi görünen "AlverraTech" adlı müşteriyle ilk kez geçen yıl aralık ayında tanıştı. İngiltere merkezli bir teknoloji firmasının adıyla eşleşen bir domain, özenle hazırlanmış bir web sitesi, hatta şirketin CEO'sunun LinkedIn sayfası dahi vardı. İlk temas bir e-posta ile başladı. Ardından zoom toplantıları yapıldı. Karşılarındaki kişi pürüzsüz İngilizcesi ve net kamera görüntüsüyle ikna ediciydi. Şirkette soyadı 'Kara' olan Türk asıllı bir İngiliz vatandaşı olduğunu söyleyen yönetici de Zoom'a katılarak kusursuz Türkçe ile konuştu.

SAVCILIK: GERÇEK FAİL YOK

Olay yargıya taşındığında ortaya çıkan tablo daha da çarpıcıydı. Hukuki sürecin başlatılamadığını söyleyen firma yetkilisi, "Gerçek bir kişi ve şirket yok, IP adresleri sahte ve anonimleştirilmiş. Bot müşterinin görüntüleri deepfake teknolojisiyle üretilmiş" dedi.

Yapay zeka tarafından dolandırılan Ankaralı KOBİ'nin yöneticisi 'a şunları anlattı:

"O kadar profesyonel ilerlediler ki, sözleşmeler imzalandı, demo sunumları yapıldı, kaynak kodlarını teslim ettik. Avukatlarıyla yazıştık, yatırımcı sunumları için özel raporlar istediler. Her şey kusursuzdu. Ama aslında sahteymiş. Biz daha sonra elimizdeki zoom kayıtlarını bilişim suçlarına teslim ettik. Onlar analiz ettiklerinde bize görüntülerin deepfake teknolojisi ile oluşturulduğunu ifade ettiler."

DEEPFAKE TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Yapay zekâ teknolojisi o kadar hızlı ilerledi ki, neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Artık pek çok alanda yapay zekânın kolaylaştırıcı ve yön gösterici özelliklerinden faydalanıyor. Ancak yapay zekâyı suç aracı olarak kullanmak isteyenler de boş durmuyor. Çeşitli yöntemlerle yapay zekâ teknolojilerini dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıyor. En sık başvurulan yöntem de "deepfake". Deepfake, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleri kullanılarak gerçeğe çok yakın sahte görüntü ve sahte ses oluşturan bir teknoloji. Kötü niyetli kişiler, deepfake teknolojisini sahte görüntü ve ses üreterek dolandırıcılık, dezenformasyon, kara propaganda, itibar saldırısı, kişisel gizlilik ihlali için kullanıyor.

Sabah Gazetesi - Metin Can