Gökhan Ünver boykota katılmadığı için gösterisi iptal edildi: Sahneye siyaset engeli mi?

Komedyen Gökhan Ünver’in sahne alacağı stand-up gösterisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan boykota destek vermediği gerekçesiyle iptal edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gökhan Ünver boykota katılmadığı için gösterisi iptal edildi: Sahneye siyaset engeli mi?
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Komedyen Gökhan Ünver’in sahne alacağı stand-up gösterisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yapılan boykota destek vermediği gerekçesiyle iptal edildi. 

İptal kararının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi. Bazı sanatçılar ve stand-up camiasından isimler de Ünver'e destek vererek, düşünce özgürlüğünün sanatçılar için de geçerli olması gerektiğini vurguladı.

Yaşanan olay, sanat dünyasında "sanatçılara baskı uygulanıyor mu?" tartışmasını yeniden gündeme getirdi. 

Ünver, kendisini eleştirenleri de bir video ile tiye aldı. 

Instagram hesabından paylaştığı videoda arka fona kendisiyle ilgili atılan boykot mesajlarınının görsellerini yerleştiren Gökhan Ünver, videoya "İyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental" notunu düştü.

GÖSTERİSİ İPTAL EDİLDİ

Son olarak Avcılar Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

Bir kullanıcının belediyenin etkinliklerini duyurduğu gönderisinin altına "Ekrem İmamoğlu hakkında neden paylaşım yok? Gökhan Ünver gösterisini de iptal edin! AKP'li istemiyoruz ilçemizde" diye yazdı.

Bunun üzerine Avcılar Belediyesi Gökhan Ünver'in etkinliğini iptal ettiğini duyurdu.

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