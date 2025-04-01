Süper Lig’de heyecan sürüyor: 29. hafta sonuçları ve 30. hafta takvimi

İşte 29. haftanın sonuçları ve 30. haftanın programı:

29. Hafta Sonuçları:

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında maçlar 28, 29 ve 31 Mart tarihlerinde oynandı. 30 Mart Pazar günü, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olması nedeniyle Süper Lig’de karşılaşma oynanmadı.

Beşiktaş 2-1 Galatasaray: Süper Lig'deki merakla beklenen derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yenerek lideri mağlup etti. Bu mağlubiyetle Galatasaray, ligdeki ilk yenilgisini aldı ve puanını 71'de tuttu.

Sipay Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe: Fenerbahçe, Bodrum'da 4-2’lik galibiyetle 65 puana ulaşarak, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Bellona Kayserispor 5-0 Atakaş Hatayspor: Kayserispor, Hatayspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Onvo Antalyaspor 2-1 Corendon Alanyaspor: Antalyaspor, Alanyaspor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Gaziantep FK: Konyaspor, Gaziantep’i 1-0’lık skorla geçti.

Net Global Sivasspor 5-1 Adana Demirspor: Sivasspor, Adana Demirspor’u 5-1 gibi net bir skorla mağlup etti.

Reeder Samsunspor 0-2 Kasımpaşa: Kasımpaşa, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenmeyi başardı.

Trabzonspor 1-1 Göztepe: Trabzonspor ve Göztepe, 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrıldılar.

Eyüpspor 1-3 RAMS Başakşehir: Eyüpspor, evinde Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu.

30. Hafta Programı:

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları 4 Nisan itibarıyla başlıyor. İşte 30. haftanın programı:

4 Nisan Cuma:

20.00 | Adana Demirspor - Bellona Kayserispor

5 Nisan Cumartesi:

13.30 | Çaykur Rizespor - Net Global Sivasspor

16.00 | RAMS Başakşehir - TÜMOSAN Konyaspor

19.00 | Onvo Antalyaspor - Reeder Samsunspor

6 Nisan Pazar:

13.30 | Corendon Alanyaspor - Sipay Bodrum FK

16.00 | Atakaş Hatayspor - Eyüpspor

19.00 | Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Nisan Pazartesi:

20.00 | Kasımpaşa - Beşiktaş

20.00 | Göztepe - Gaziantep FK