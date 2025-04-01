Süper Lig’de heyecan sürüyor: 29. hafta sonuçları ve 30. hafta takvimi
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu heyecanı 29. hafta maçlarıyla devam etti. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde karşılaşma yapılmayan hafta, dün akşam oynanan Eyüpspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla sona erdi.
İşte 29. haftanın sonuçları ve 30. haftanın programı:
29. Hafta Sonuçları:
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında maçlar 28, 29 ve 31 Mart tarihlerinde oynandı. 30 Mart Pazar günü, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olması nedeniyle Süper Lig’de karşılaşma oynanmadı.
Beşiktaş 2-1 Galatasaray: Süper Lig'deki merakla beklenen derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yenerek lideri mağlup etti. Bu mağlubiyetle Galatasaray, ligdeki ilk yenilgisini aldı ve puanını 71'de tuttu.
Sipay Bodrum FK 2-4 Fenerbahçe: Fenerbahçe, Bodrum'da 4-2’lik galibiyetle 65 puana ulaşarak, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
Bellona Kayserispor 5-0 Atakaş Hatayspor: Kayserispor, Hatayspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Onvo Antalyaspor 2-1 Corendon Alanyaspor: Antalyaspor, Alanyaspor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Gaziantep FK: Konyaspor, Gaziantep’i 1-0’lık skorla geçti.
Net Global Sivasspor 5-1 Adana Demirspor: Sivasspor, Adana Demirspor’u 5-1 gibi net bir skorla mağlup etti.
Reeder Samsunspor 0-2 Kasımpaşa: Kasımpaşa, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenmeyi başardı.
Trabzonspor 1-1 Göztepe: Trabzonspor ve Göztepe, 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrıldılar.
Eyüpspor 1-3 RAMS Başakşehir: Eyüpspor, evinde Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu.
30. Hafta Programı:
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları 4 Nisan itibarıyla başlıyor. İşte 30. haftanın programı:
4 Nisan Cuma:
20.00 | Adana Demirspor - Bellona Kayserispor
5 Nisan Cumartesi:
13.30 | Çaykur Rizespor - Net Global Sivasspor
16.00 | RAMS Başakşehir - TÜMOSAN Konyaspor
19.00 | Onvo Antalyaspor - Reeder Samsunspor
6 Nisan Pazar:
13.30 | Corendon Alanyaspor - Sipay Bodrum FK
16.00 | Atakaş Hatayspor - Eyüpspor
19.00 | Fenerbahçe - Trabzonspor
7 Nisan Pazartesi:
20.00 | Kasımpaşa - Beşiktaş
20.00 | Göztepe - Gaziantep FK