Kars'ta deprem! AFAD son depremleri duyurdu

Depremi hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 1 Nisan 2025 tarihli son depremler ve güncel bilgiler:

Son Depremler:

1 Nisan 2025 tarihinde saat 12:56'da, Akyaka, Kars bölgesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.3 kilometre olarak kaydedildi.

Aynı gün, 1 Nisan 2025 tarihinde saat 07:17'de Akdeniz bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu depremin derinliği ise 16 kilometre olarak belirlendi.

1 Nisan 2025 tarihinde saat 01:11'de Ayvacık, Çanakkale bölgesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7.5 kilometre olarak ölçüldü.