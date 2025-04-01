İstanbul'un enflasyonu açıklandı: İşte en çok yükseliş gösterenler

Mart ayında perakende fiyatlar, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde (TÜFE) yüzde 3,79 oranında bir artış yaşandı. Şubat ayında ise bu oran yüzde 3,30 olarak kaydedilmişti. İstanbul’daki fiyat değişimlerinin göstergesi olan bu endeks, kentteki çeşitli harcama gruplarındaki fiyat değişimlerini yansıttı.

Toptan Fiyatlar: Yüzde 2,30’luk Yükseliş

Toptan fiyatlar da mart ayında önemli bir artış gösterdi. Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, mart ayında yüzde 2,30 oranında bir artış kaydederken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,17 oranında bir değişim görüldü. Yıllık ortalama değişim ise yüzde 46,12 olarak gerçekleşti.

Fiyat Artışlarının Öne Çıkan Grupları

İstanbul’daki fiyat artışlarının başlıca nedenleri arasında alkollü içecekler ve tütün harcamaları yer aldı. Bu grubun fiyatları, mart ayında yüzde 7,31 oranında bir artış gösterdi. Ayrıca, gıda harcamaları ve çeşitli mal ve hizmetlerdeki fiyat değişiklikleri de belirleyici oldu. Toptan fiyatlarda ise kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,83, gıda maddeleri grubunda ise yüzde 3,64 oranında artışlar yaşandı.

Fiyat Değişimlerinin Detayları

Mart ayında, alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda en yüksek artış yaşanırken, lokanta ve oteller harcama grubunda ise yüzde 0,06'lık bir azalış kaydedildi. Toptan eşya fiyatlarında en büyük artış ise inşaat malzemeleri grubunda yüzde 92,81 ile yaşandı. Mensucat ürünlerinde ise yıllık artış oranı yüzde 71,96 olarak belirlendi.

İstanbul'da Fiyat Endekslerinde Yüksek Değişimler Sürüyor

Mart ayında İstanbul’da fiyat endekslerindeki artışlar, kentteki enflasyonist baskıların devam ettiğini gösteriyor. İTO verilerine göre, şubat ayında yıllık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, yüzde 46,23 oranında bir değişim yaşadı.