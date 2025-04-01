Bayram günü vahşet: Cani koca hem eşini hem de kızını öldürdü

Sultangazi’nin Cebeci Mahallesi'nde dehşet verici bir cinayet vakası yaşandı. 70 yaşındaki Hayrettin Kırbaş, 67 yaşındaki eşi Hatice Kırbaş ve 46 yaşındaki kızı Zeliha Kırbaş’ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bayram günü vahşet: Cani koca hem eşini hem de kızını öldürdü
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Edinilen bilgilere göre, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Hayrettin Kırbaş, eşi ve kızıyla tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında evdeki av tüfeğini alarak önce eşini, ardından kızını öldürdü. Ardından kendi hayatına son veren Kırbaş’ın intihar ettiği belirlendi.

Silah seslerini duyan komşular, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapısı kilitli olan daireye özel harekat polisleri eşliğinde girdi. Yapılan incelemeler sonucu, evdeki üç kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmak üzere sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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