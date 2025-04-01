Bayramda trafik kazalarında can kaybı 27'ye yükseldi

Yerlikaya, bayramın 3. günü olan Pazartesi günü 663 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1.120 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

“Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun” diyen Bakan Yerlikaya, bayramın hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu ve ekledi: "Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil."

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle devam etti:

"Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3.619 vatandaşımız ise yaralandı. Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü olan 31 Mart 2025 Pazartesi günü, trafik ekiplerimizce 528 bin 654 araç denetlendi. 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi yapıldı, 29 bin 616 araca ise diğer işlemler uygulandı."

Bakan, denetimlerin amacının işlem yapmak değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek olduğunu vurguladı.

Son olarak Bakan Yerlikaya, kazalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.