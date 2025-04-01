Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! 8 il için alarm verildi

Özellikle Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Eskişehir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

MGM, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla için sarı kodlu uyarı verdi. Bu illerde ani sağanak yağış, sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak görülecek.

Ege Bölgesi’nde sağanak yağış etkisini gösterecek. Rüzgârın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor. Özellikle İzmir’in güney ve iç kesimleri, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla’da yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.

Akdeniz Bölgesi’nde sağanak yağışlar etkili olacak. Batı Akdeniz ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Eskişehir’in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Ankara, Konya ve Nevşehir çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Batı Karadeniz'de sağanak yağışlar etkili olacak. Sinop, Samsun ve Trabzon’da gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Muş, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde sağanak beklenirken, Elazığ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.