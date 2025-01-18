Bakan Tunç’tan terörle mücadele mesajı: "Tarihe gömeceğiz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Amasya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Amasya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye katılan Tunç, son dönemde terörle mücadelede elde edilen başarıları ve atılacak yeni adımları anlattı.

Terörün ülkenin kronikleşmiş sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Tunç, “Vatandaşlarımız arasında ırkı, rengi, dini, dili nedeniyle hiçbir ayrımcılık yok. Bugüne kadar da yapmadık. Temel hak ve özgürlükler noktasındaki kısıtlamaları ortadan kaldırdık. Dolayısıyla hiçbir ayrım yapmadan bugünlere geldik. Kardeşliğimizi daha da güçlendirerek milletimiz arasında ırkı, rengi, dili, dini, mezhebi nedeniyle fitne sokmak isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz. Terörü de devreden çıkararak silahlarıyla beraber toprağa gömeceğiz inşallah. Ülkemizin kronikleşmiş sorunlarını birer birer çözdüğümüz gibi, inşallah şu terör belasını da tarihe gömeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Terörsüz bir Türkiye’ye doğru gidiyoruz” diye konuştu.

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Kongre, Galip Uzun'un AK Parti Amasya İl Başkanı olarak seçilmesiyle sonuçlandı.