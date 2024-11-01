Bakan Tunç’tan Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına dair iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu iddialarla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Tunç’tan Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına dair iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu iddialarla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"GÖREVİNE DEVAM ETMEKTEDİR"

"Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki görevine devam etmektedir.

 Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda titizlikle yürütülmektedir. Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."

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