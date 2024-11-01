Aile hekimlerinden iş bırakma kararı: 'Zulüm yönetmeliğine karşıyız'

Aile Hekimleri Federasyonu, Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmeliğe tepki gösterdi. Aile hekimleri "zulüm" diye tanımladıkları yönetmeliğe karşı 5-6-7 Kasım'da iş bırakacaklarını açıkladı.

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Aile hekimlerinden iş bırakma kararı: 'Zulüm yönetmeliğine karşıyız'
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Aile Hekimleri, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"ne karşı çıkıyor. Yönetmeliğin hekim ve hasta için kabul edilemez olduğunu belirtiliyor:

"Reçetemize müdahale kısmı var. Amca, teyze geldiğinde kotam dolduğu için ben ona ilaç yazamayacağım. Halkımıza etkin hizmet verme konusunda önümüzü kesen bir uygulama. Aile Hekimliği özlük haklarına yine saldırılar gerçekleşti. Sözleşme ile çalıştığımız için bakanlıktan bu sözleşmenin daha rahat feshedilmesine yol açıyor."

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, yönetmeliğin meslek güvencesini ortadan kaldırdığını vurguladı:

"Hedef puanlar ortaya atılarak, Aile hekimlerin yarısı sözleşme feshi riskiyle karşı karşıya kalıyor. Zulüm yönetmeli yüzünden istifa edecek meslektaşlarımız var. Bırakın mesleğimizi yapalım, bırakın hastalarımıza gereken hizmetlerimizi verelim."

Aile Hekimleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmetlerinin önünü kesen yönetmeliğin iptal edilmesini talep etti.

"Bizim asıl talebimiz, iyi hekimlik yapmak. Ama iyi hekimliği bakanlarla istatistiklerle müşteri memnuniyeti ile değil, ruhumuzla, gönlümüzle, bilim ile yapmak istiyoruz. Bu konuda bakanlığın yanlışından dönmesini bekliyoruz."

Aile Hekimleri Sendikası, tepki olarak 5-6-7 Kasım'da iş bırakma kararı aldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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