Bakan Uraloğlu duyurdu: Çocuklara sosyal medya sınırlaması geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik dikkat çeken bir yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Uraloğlu, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin tamamen engellenmesini, 13-16 yaş aralığında ise yalnızca ebeveyn izniyle kullanım hakkı tanınmasını öngördüklerini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, bu düzenlemenin tamamen çocukların ve gençlerin dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korunmasına yönelik olduğunu vurguladı.

“YASAKÇI DEĞİL, KORUYUCU BİR ZİHNİYETLE HAZIRLIYORUZ”

Sosyal medya kullanımında Türkiye’nin dünya ortalamasının üzerinde yer aldığını belirten Uraloğlu, “Bu alanda oldukça meraklıyız, dünya sıralamasında nüfusa oranla önemli bir yerimiz var” dedi. Hazırlanan düzenlemenin yasaklayıcı değil, koruyucu bir zihniyetle oluşturulduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları söyledi: “Yasakçı bir zihniyet değiliz, düzenleme ve koruma refleksiyle hareket ediyoruz.”

Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformlarının temsilcileriyle yapılan görüşmelere de değindi. Şirketlerle yürütülen istişarelerde platform temsilcilerinin Türkiye’nin alacağı kararları uygulamaya hazır olduklarını beyan ettiklerini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: “Uygulanamayacak bir talepte bulunmanın anlamı yok. Platform temsilcileri ‘ülke ne karar alırsa, uyarız’ diyorlar.”

KAMU PERSONELİNE DE SINIRLAMA GÜNDEMDE

Sosyal medya düzenlemesi sadece çocukları değil, kamu çalışanlarını da kapsayabilir. Bakan Uraloğlu, kamu personelinin mesai saatleri içerisinde sosyal medya kullanımıyla ilgili de bazı düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtti. Mesai içinde verimliliği düşürdüğü belirtilen sosyal medya kullanımının kısıtlanması konusunda farklı modellerin değerlendirildiği ifade edildi.

Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesinin bu yasama dönemine yetişmeyeceğini, ancak önümüzdeki yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını açıkladı.