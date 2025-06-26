İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yapılması planlanan yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Milyonlarca İstanbullunun yakından takip ettiği kararla, bilet fiyatlarına yeni artış şimdilik durduruldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), zam gündemiyle Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantıya İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlık ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, emniyet, zabıta, esnaf odaları ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.

İBB, artan maliyetleri gerekçe göstererek toplu ulaşım, taksi, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam yapılmasını talep etti. Ancak teklif, yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla reddedildi.

YENİ ÜCRETLER NE OLACAKTI?

İBB’nin zam teklifine göre, toplu ulaşım ücretlerinde şu değişikliklerin yapılması öngörülüyordu:

Elektronik Tam Bilet: 27 TL → 32,75 TL
Marmaray Tam Parkur: 59,76 TL → 72,49 TL
Taksi Açılış Ücreti: 42 TL → 50,94 TL
Taksi Km Ücreti: 28 TL → 33,96 TL
Taksi Saatlik Bekleme Ücreti: 350 TL → 424,51 TL
Taksi Kısa Mesafe Ücreti: 135 TL → 163,74 TL
Üsküdar–Eminönü Vapuru: 34,20 TL → 41,48 TL
Kadıköy–Beşiktaş Vapuru: 38,11 TL → 46,22 TL
Bostancı–Adalar Vapuru: 100,45 TL → 121,84 TL
Minibüs (0-4 km): 25 TL → 30,32 TL
Minibüs Öğrenci Ücreti: 16 TL → 19,41 TL
Okul Servisi (0-1 km): 2.605 TL → 3.159 TL
Personel Servisi: 1.355 TL → 1.644 TL

TAKSİCİLER DAHA FAZLASINI İSTEDİ

Toplantıda söz alan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İBB’nin teklif ettiği yüzde 21,29’luk zammı yetersiz bulduğunu belirtti. Aksu, “İBB’nin zam formülünden bir şey anlamadık. Masraflar bu kadar artmışken biz yüzde 30 oranında zam talep ediyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise, İBB’nin belirlediği zammın bilimsel bir formülasyonla hazırlandığını ancak bunun sürekli hale gelmesinin doğru olmadığını vurguladı. Ocak ayında formüle göre yüzde 15,3 zam öngörülmesine rağmen ekonomik koşullar gerekçesiyle yüzde 35 zam yapıldığını hatırlatan Yücel, bu durumu "kötü bir alışkanlık" olarak nitelendirdi.

Yücel, “Bizim tavrımız net, toplu ulaşıma zam yapılmasının gündem olmasını doğru bulmuyoruz. Bakanlık olarak şu anda bir zam yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm görüşlerin ardından yapılan oylamada, İBB’nin yüzde 21,29’luk zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

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