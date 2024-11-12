Bakan Uraloğlu "Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu Açılış Töreni"nde konuştu

Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu ile yıllık 87,5 milyon lira, Antalya-Alanya Otoyolu projesiyle ise 6,6 milyar lira tasarruf sağlanacağını ifade etti.

Uraloğlu, Antalya’nın sadece turizm ve tarım değil, diplomasi açısından da stratejik bir merkez haline geldiğini vurgulayarak, Antalya’da 2002’den bu yana ulaşım ve iletişim alanında 190 milyar 500 milyon liralık yatırım yapıldığını belirtti. Antalya’da yolların yenilenmesi ve genişletilmesiyle trafiğin daha güvenli ve hızlı hale getirildiğini aktaran Uraloğlu, bölgedeki yeni projelerin de sürdüğünü ifade etti.