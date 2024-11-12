Tarih verildi! İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak?

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayınlayarak, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış ve kar uyarısı yaptı. Tahminlere göre Türkiye'nin doğu kesimleri hariç tamamına yakınının yağış altında kalıyor. Sıcaklıklar da 4-5 derece düşecek.

Soğuk havanın hafta boyunca devam edeceği ve özellikle yüksek kesimlerde kar yağışlarının etkili olacağı belirtildi. Hava koşullarına bağlı olarak, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Sağanak yağmur beklentisinin yanı sıra Cuma günü itibarıyla kışa girmiş olacağız.

Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'in yüksek kesimlerine ve Uludağ'a düşen ilk kar, bu hafta itibarıyla yurdun yüksek bölgelerinde ve kayak merkezlerinde lapa lapa kar yağışına dönüşecek.

İSTANBUL'A İLK KAR GELİYOR

Cuma günü düşmeye başlayacak hava sıcaklıkları, 19 Kasım tarihi itibarıyla dip yapacak. Küresel Tahmin Sistemi raporlarına göre İstanbul'da mevsimin ilk karı önümüzdeki hafta içi görülebilir.

Veriler erken kış şartlarının 24 Kasım'a kadar etkisini sürdüreceğini belirtiyor, sonrasında ise sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.