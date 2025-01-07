Bakan Uraloğlu'ndan Rize'deki silahlı saldırıya taziye mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize’de PTT çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iki çalışan için taziye mesajı yayımladı. Bakan, faillerin adalet önünde hesap vermesi için sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Uraloğlu'ndan Rize'deki silahlı saldırıya taziye mesajı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de PTT çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen menfur silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden çalışanlar için taziye mesajı yayımladı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden değerli çalışanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kederli ailelerine başsağlığı diledi.

Bakan Uraloğlu, silahlı saldırının ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirerek,  "Bu hain saldırıda hayatını kaybeden değerli çalışanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

PTT AŞ de, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Şirketimiz bu hain saldırının yakından takipçisi olacaktır. Saldırıda hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm PTT camiamıza sabırlar dileriz."  ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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